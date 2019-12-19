Слуцкий рассказал о задачах в «Рубине»
Новый главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о задачах, которые были поставлены перед ним на встрече с генеральным директором клуба Рустемом Саймановым.
«Знаете, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Безусловно, мы с Рустемом Фидаевичем проговорили ситуацию, амбиции клуба, но сейчас есть краткосрочная задача — сохранить такой клуб с традициями, инфраструктурой в Премьер-Лиге. Дальше будем смотреть по ситуации.
Безусловно, мы говорили о будущем, но в футболе будущее иногда имеет очень эфемерную вещь. За ближайшие полгода, помимо сохранения прописки в Премьер-Лиге, есть задача выстроить костяк, каркас команды на будущее», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина» на сайте клуба.
Гендиректор «Рубина» прокомментировал назначение Слуцкого главным тренером клуба
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