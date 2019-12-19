Яя Туре: из-за расизма не позволил своему ребёнку играть в футбол
Полузащитник китайского клуба «Циндао Хайню» Яя Туре сообщил, что из-за расизма не позволяет своему сыну заниматься футболом.
«Я чувствителен к расизму. Он причиняет мне боль всё время. Мой ребенок хочет играть в футбол и хочет стать футболистом, но я сказал ему: «Нет, ты не можешь этого сделать». Я должен был принять это решение. Я не позволил ему играть в футбол. Почему? Из-за этих вещей», — приводит слова 36-летнего хавбека L'Equipe.
Туре выступает за «Циндао Хайню» с лета 2019 года. Ранее ивуарийский игрок защищал цвета «Олимпиакоса», «Манчестер Сити», каталонской «Барселоны», «Монако», донецкого «Металлурга» и бельгийского «Беверена».
Контракт Яя с «Циндао Хайню» рассчитан до 31 декабря 2019 года.
Яя Туре может завершить карьеру и сосредоточиться на борьбе с расизмом
- 19 декабря 2019
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