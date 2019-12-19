Слуцкий рассказал о трансферных планах «Рубина»

Новый главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что команде необходимо укрепление отдельных позиций, однако большого количества трансферов не обещает.



«Понимание текущего состава, безусловно, есть. Я готовился, пересмотрел большое количество матчей, собрал всю статистику, которая возможна. Есть понимание, какие позиции требуют усиления, какие позиции в команде достаточно прочны. Есть селекционный план, определённые наметки.



Мы не ставим крест ни на одном из футболистов, которые уже сейчас есть в команде, возможность проявить свои лучшие качества будет дана всем. Конечно, селекционный момент является основополагающим в работе любого клуба, но я не думаю, что это будут десятки новых футболистов. Несколько позиций, как и в любой команде, требуют если не усиления, то по крайней мере более высокого уровня конкуренции.



11 января мы соберёмся в Казани, чтобы познакомиться, посмотреть другу другу первый раз в глаза, пройти медосмотр и уже 13-го числа отправиться полным составом в Турцию на сборы», — цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина».

Слуцкий рассказал о задачах в «Рубине»