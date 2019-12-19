«Манчестер Сити» требует от «Арсенала» $ 2,5 млн за Артету

Британские «Манчестер Сити» и «Арсенал» продолжают переговоры о переходе ассистента Пепа Гвардиолы, Микеля Артеты, на пост главного тренера лондонского клуба. Как сообщает Sky Sports, манкунианцы не желают расставаться со специалистом без получения от «Арсенала» компенсации. «Сити» оценил контракт Артеты в $ 2,5 млн.



Ранее сообщалось, что Артета должен в ближайшее время занять пост главного тренера лондонского «Арсенала», цвета которого защищал в бытность игроком. «Канониры» уволили с этой должности Унаи Эмери, и с тех пор роль временного наставника команды исполняет Фредрик Юнгберг.



Артета вошёл в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» летом 2016 года. С тех пор «горожане» дважды становились чемпионами Англии, столько же раз завоёвывали Кубок лиги и Суперкубок страны. Один раз им покорился Кубок Англии.

Артета попрощался с игроками и персоналом «Манчестер Сити»