«Ростов»: жест нашего спортдиректора обсуждают больше, чем контракт Слуцкого с «Рубином»

Пресс-служба «Ростова» отреагировала на появление спортивного директора клуба Алексея Рыскина в видео, запечатлевшем экскурсию по базе казанцев, организованную для нового главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Ролик был опубликован на канале «Рубина» в YouTube. При появлении в кадре Рыскин прикрыл лицо рукой.

«Жест спортивного директора нашего клуба обсуждают больше, чем контракт Слуцкого с «Рубином» (коллеги, простите). Как думаете, что означает этот жест и как это скажется на будущем «Ростова»? Варианты пишем в комментариях», — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова», опубликованном в сети «ВКонтакте».

Фото можно посмотреть на странице «Ростова» в сети «ВКонтакте».

«Ростов», набрав 34 очка, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Рубин» (19) — 13-е.