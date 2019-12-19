Федотов: «Оренбург» — устоявшийся бренд, который будет расти после моего ухода

Новый главный тренер «Сочи» Владимир Федотов считает, что «Оренбург» продолжит прогрессировать после его ухода с поста наставника команды.
«Получится ли у «Оренбурга» развиваться после моего ухода? «Оренбург» — это устоявшийся бренд, который гармонично развивается и будет ещё расти. Ясно, бывают сложности, иногда не всё идёт гладко, но команда узнаваемая. У клуба есть своя история. Более того, часть меня, моего сердца навсегда останется в «Оренбурге». Отдельно хочу сказать про болельщиков. Я им очень благодарен, и они точно заслуживают того, чтобы в городе была хорошая команда Премьер-Лиги», — приводит слова 53-летнего специалиста «Р-Спорт».
Федотов возглавлял «Оренбург» с августа 2017 года по декабрь 2019-го. Под его руководством команда стала чемпионом ФНЛ в сезоне-2017/18, а в следующей кампании финишировала на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.
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