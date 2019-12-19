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20-летний Александер-Арнольд — в символической сборной АПЛ десятилетия по версии BBC

20-летний Александер-Арнольд — в символической сборной АПЛ десятилетия по версии BBC
Футбол / Англия 0

BBC опубликовала символическую сборную английской Премьер-лиги последнего десятилетия.

В команду попал бывший футболист «Челси» Эден Азар, экс-игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард и завершивший карьеру Венсан Компани. Интересно, что в список лучших игроков последних десяти лет попал 20-летний защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, закрепившийся в основном составе мерсисайдского клуба лишь в середине позапрошлого сезона.

Вратарь: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»);

Защитники: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк (оба — «Ливерпуль»), Венсан Компани играл за «Манчестер Сити»), Патрис Эвра (играл за «Манчестер Юнайтед»);

Полузащитники: Стивен Джеррард играл за «Ливерпуль»), Н'Голо Канте («Челси», «Лестер Сити»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»);

Нападающие: Эден Азар (играл в «Челси»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»).

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