20-летний Александер-Арнольд — в символической сборной АПЛ десятилетия по версии BBC

BBC опубликовала символическую сборную английской Премьер-лиги последнего десятилетия.
В команду попал бывший футболист «Челси» Эден Азар, экс-игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард и завершивший карьеру Венсан Компани. Интересно, что в список лучших игроков последних десяти лет попал 20-летний защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, закрепившийся в основном составе мерсисайдского клуба лишь в середине позапрошлого сезона.
Вратарь: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»);
Защитники: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк (оба — «Ливерпуль»), Венсан Компани играл за «Манчестер Сити»), Патрис Эвра (играл за «Манчестер Юнайтед»);
Полузащитники: Стивен Джеррард играл за «Ливерпуль»), Н'Голо Канте («Челси», «Лестер Сити»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»);
Нападающие: Эден Азар (играл в «Челси»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»).
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