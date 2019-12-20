«Краснодар» интересуется форвардом «Янг Бойз» Нсаме. В 2015 году ему грозило 15 лет тюрьмы
Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» заинтересован в трансфере нападающего «Янг Бойз» Жан-Пьера Нсаме. Камерунский футболист выступает за швейцарский клуб с 2017 года.
В текущем сезоне на счету 26-летнего Нсаме 18 голов в 26 матчах за швейцарский клуб. Два из них футболист забил в шести матчах группового этапа Лиги Европы.
До перехода в «Янг Бойз» Нсаме играл за «Серветт», французский «Анже» и «Амьен». Известный портал Transfermarkt оценивает Нсаме в € 4.50 млн — форвард входит в пятёрку самых дорогостоящих футболистов клуба.
Интересно, что в 2015 году Нсаме был арестован полицией за избиение собственного сына. Мальчик почти утратил зрение, а нападающему грозило 15 лет лишения свободы.
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