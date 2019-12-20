РФС не будет открывать новое дело против Слуцкого за слова об арбитрах

Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев сказал, что организация не будет заводить новое дело в отношении главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого, если он не извинится за свои слова о судьях.

Незадолго до старта Евро-2016 на российском телевидении вышла передача, в которой на тот момент главный тренер национальной команды России Слуцкий в шутку рассказывал детям о допустимости пренебрежительного отношения к рефери. Российские арбитры обратились в РФС с целью привлечь внимание к этому случаю. В феврале 2017 года комитет по этике рекомендовал специалисту извиниться перед судьями и вынес ему предупреждение. Позже Андреев сообщил, что комитет по этике не может связаться со Слуцким, но выполнение этого решения является делом принципа.

«Если вы помните, то комитет по этике только рекомендовал Леониду Слуцкому принести извинения. Это не было требованием. Теперь вопрос извинений — дело совести самого тренера. Думаю, он помнит об этом, но я не могу говорить за него, извинится он или нет. Никаких новых разбирательств, если Слуцкий не принесёт извинений, в его адрес не будет», — приводит слова Андреева «Р-Спорт».