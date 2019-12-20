Яя Туре: позор, когда «Золотой мяч» получает игрок, не выигравший Лигу чемпионов

Полузащитник китайского клуба «Циндао Хайню» Яя Туре прокомментировал итоги вручения индивидуальной награды «Золотой мяч». Напомним, престижный трофей в шестой раз в карьере выиграл аргентинец Лионель Месси, вместе с которым Яя на протяжении трёх сезонов выступал за «Барселону».
«Честно говоря, право получить «Золотой мяч» заслужил Садио Мане. Сейчас я не вижу в Африке лучшего игрока, чем он. Вы вообще видели, что он вытворял в прошлом сезоне? Сколько он забил голов? Чего достиг вместе с «Ливерпулем»? Я считаю позором ситуацию, когда «Золотой мяч» получает футболист, чья команда не выиграла Лигу чемпионов», — цитирует Туре Goal.
Туре выступает за «Циндао Хайню» с лета 2019 года. Ранее ивуарийский игрок защищал цвета «Олимпиакоса», «Манчестер Сити», каталонской «Барселоны», «Монако», донецкого «Металлурга» и бельгийского «Беверена».
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