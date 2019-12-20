Дешам: следующим тренером сборной Франции может стать Зидан

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что нынешний наставник «Реала» Зинедин Зидан когда-то может возглавить французскую национальную команду.

«Следующим тренером может стать Зидан. В тот или иной момент это будет он. Когда ты тренер, возрастных ограничений нет», — приводит слова Дешама Goal.com.

51-летний Дешам тренирует сборную Франции с 2012 года, сменив на посту наставника Лорана Блана. Под руководством Дешама сборная Франции стала чемпионом мира в 2018 году, а также дошла до финала чемпионата Европы 2016 года, где проиграла Португалии (0:1).

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год и трижды привёл команду к победе в Лиге чемпионов, после чего подал в отставку. В 2019 году специалист вновь вернулся в «Королевский клуб».