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«Динамо» продлило контракт с Новиковым

«Динамо» продлило контракт с Новиковым
«Динамо» продлило контракт с Новиковым
Футбол / РПЛ 0

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о продлении соглашения с главным тренером команды Кириллом Новиковым до лета 2021 года.

Бело-голубые продлили сотрудничество также с тренером Виталием Гришиным и тренером по работе с вратарями Дмитрием Изотовым. Их договоры тоже теперь рассчитаны до лета 2021 года.

«Динамо» сообщило, что тренер Юрий Бавыкин подпишет новое соглашение с клубом позднее. В скором времени штаб московской команды пополнится ещё одним тренером, а также специалистом по физической подготовке.

«Динамо» завершило первую часть нынешнего сезона на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах бело-голубые набрали 24 очка (6 побед, 6 ничьих, 7 поражений).

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