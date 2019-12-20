«Тоттенхэм» готов переименовать свой стадион за € 400 млн

Руководство «Тоттенхэм Хотспур» установило ценник в размере почти € 30 млн евро в год за право переименовать свой стадион под бренд потенциального спонсора. Об этом сообщает The Telegraph.

В апреле этого года английский клуб открыл новую арену под названием «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» на более чем 60 тыс. зрителей. Если клуб сможет найти спонсора, то это может стать рекордной сделкой не только для мирового футбола, но и для спорта в целом. На данный момент «Манчестер Сити» больше всех выручает со своего стадиона «Этихад» в Премьер-лиге — более € 23 млн в год. Но этот рекорд обновится, если президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви найдёт спонсора, от соглашения с которым сможет выручить до € 400 млн за 15 лет. Ранее руководитель заявил, что готов переименовать стадион клуба, если спонсор будет отвечать трём критериям: правильный бренд в правильном секторе за правильные деньги.

«Тоттенхэм» занимает пятое место в этом сезоне чемпионата Англии, набрав 26 очков в 14 турах. Следующий матч подопечные Жозе Моуринью проведут дома с «Челси».