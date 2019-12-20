Гвардиола рассмотрит вариант с уходом из «Ман Сити», если клуб не купит трёх игроков

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет, чтобы руководство клуба приобрело как минимум трёх футболистов в летнее трансферное окно 2020 года. В противном случае 48-летний специалист рассмотрит вариант с продолжением карьеры в другой команде, сообщает The Athletic.
Контракт Гвардиолы с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2021 года. Испанец пока не договорился о продлении сотрудничества. Многое будет зависеть от предстоящих покупок клуба. Хосеп хочет усилить состав как минимум одним центральным защитником, левым защитником и нападающим.
«Манчестер Сити», набрав 35 очков, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 18-м туре манкунианцы на своём поле сыграют с «Лестер Сити». Встреча состоится завтра, 21 декабря, начало — в 20:30 мск.
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