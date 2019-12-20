Бояринцев: в «Рубине» нет кризиса

Бывший полузащитник «Рубина» Денис Бояринцев оценил работу тренера Романа Шаронова в казанском клубе и выразил уверенность, что команда сейчас не находится в кризисе.
«На старте сезона Роман Шаронов провёл очень хороший и содержательный отрезок. Но команде не хватило глубины состава, начались травмы, карточки. Не нашлось лидера, который в трудную минуту повёл бы за собой. Но, на мой взгляд, Шаронов хорошо проявил себя на тренерском мостике в этот непростой период.
На мой взгляд, в «Рубине» нет кризиса как такового. На старте казанцы показали, что могут играть и давать результат. Предстоящая пауза пойдёт им только на пользу. Нужно отдохнуть, всё осмыслить и весной включиться в борьбу с полной отдачей, чтобы сохранить прописку в РПЛ. Предпосылки для этого есть», — цитирует Бояринцева «RT на русском».
«Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах казанская команда набрала 19 очков.
- 20 декабря 2019
-
11:18
-
11:16
-
10:52
-
10:48
-
10:29
-
10:20
-
10:02
-
09:55
-
09:46
-
09:41
-
09:25
-
09:20
-
09:04
-
08:47
-
04:27
-
03:30
-
03:15
-
01:25
-
01:05
-
00:55
-
00:48
-
00:21
-
00:10
- 19 декабря 2019
-
23:46
-
23:39
-
23:19
-
23:15
-
22:48
-
22:45
-
22:19
-
22:01
-
21:47
-
21:09
-
20:59
-
20:45