Бояринцев: в «Рубине» нет кризиса

Бывший полузащитник «Рубина» Денис Бояринцев оценил работу тренера Романа Шаронова в казанском клубе и выразил уверенность, что команда сейчас не находится в кризисе.

«На старте сезона Роман Шаронов провёл очень хороший и содержательный отрезок. Но команде не хватило глубины состава, начались травмы, карточки. Не нашлось лидера, который в трудную минуту повёл бы за собой. Но, на мой взгляд, Шаронов хорошо проявил себя на тренерском мостике в этот непростой период.

На мой взгляд, в «Рубине» нет кризиса как такового. На старте казанцы показали, что могут играть и давать результат. Предстоящая пауза пойдёт им только на пользу. Нужно отдохнуть, всё осмыслить и весной включиться в борьбу с полной отдачей, чтобы сохранить прописку в РПЛ. Предпосылки для этого есть», — цитирует Бояринцева «RT на русском».

«Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах казанская команда набрала 19 очков.