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Президент федерации футбола Мордовии Яшков погиб в ДТП

Президент федерации футбола Мордовии Яшков погиб в ДТП
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Президент федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков погиб в автокатастрофе.

Трагедия произошла в ночь с 19 на 20 декабря. Яшков возвращался из Москвы в Саранск с конференции Российского футбольного союза. 57-летний президент находился за рулём легкового автомобиля и врезался в полуприцеп.

«Александр Викторович посвятил свою жизнь футболу и его развитию в республике, в разные годы возглавлял федерацию футбола Мордовии и Межрегиональный центр подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия». В памяти друзей и коллег он останется как порядочный и отзывчивый человек, запомнятся его компетентность и настойчивость в достижении поставленных целей. Министерство спорта, молодёжной политики и туризма Республики Мордовия и спортивная общественность региона выражают глубокие соболезнования семье и близким погибшего», — говорится на сайте министерства спорта Мордовии.

Прощание с Александром Яшковым состоится в Саранске в субботу начиная с 11:00 в Никольской церкви.

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