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«Реал» запросил аудиозапись разговоров арбитра и главы VAR в матче с «Барселоной»

«Реал» запросил аудиозапись разговоров арбитра и главы VAR в матче с «Барселоной»
Футбол / Испания 0

«Реал» подал запрос в Федерацию футбола Испании для получения дополнительной информации о решениях главного судьи Эрнандеса Эрнандеса в матче с Барселоной» (0:0). Об этом сообщает AS.

Команда из Мадрида направила запрос в Федерацию футбола Испании для получения дополнительной информации о принятых решениях в определённых моментах матча. Источник сообщает, что клуб хочет прослушать аудиосообщения между главным арбитром и главой VAR.

С тех пор как VAR вступил в силу в сезоне-2018/19 в Испании, судейский комитет всегда настаивал, что им нечего скрывать и они хотят прозрачности в этой системе. Руководство «Реала» хочет, чтобы они доказали это, предоставив аудиосообщения в ходе ключевых моментов игры, чтобы лучше понять, почему не были назначены пенальти в эпизодах с защитником клуба Рафаэлем Вараном.

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