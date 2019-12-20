Новиков: рад продлить соглашение с родным клубом. В «Динамо» прошла почти вся моя жизнь

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал продление соглашения с бело-голубыми до лета 2021 года.

«Очень рад продлить соглашение со своим родным клубом. Всё-таки в «Динамо» для меня прошла почти вся моя жизнь. Сделаем всё возможное, чтобы команда добивалась результата и занимала те позиции, которых достойна и которые должна занимать.

9-го числа мы выходим из отпуска, будет медосмотр. А на следующий день отправляемся в Турцию на первый сбор. Всего их у нас будет три, и все они будут именно в районе Белека. Пока ещё не все соперники у нас определены, но и этот вопрос планируем также в ближайшее время решить. Так что будем готовиться, чтобы и к «Спартаку» подойти во всеоружии, и ко всей весенней части.

Стажировка в Испании? Мы изнутри увидели, как работает клуб, который добивается огромных успехов — мадридцы дважды недавно играли в финале Лиги чемпионов, ими руководит специалист высочайшего уровня. Для нас это большой опыт, есть что применить на практике, поэтому мы очень благодарны «Динамо» за организацию этой поездки. Спасибо нашим руководителям.

Глобальных корректировок не будет, потому что, как я уже говорил в одном из интервью, игровые упражнения, которые даются во время тренировочного цикла, во всех клубах более-менее похожи. Вопрос в том, как применять упражнения, когда применять, что требовать. Поэтому на нашу философию стажировка влияния не оказала — будем двигаться в том направлении, которое считаем нужным», — приводит слова Новикова пресс-служба «Динамо».