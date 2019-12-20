«Ротор» объявил о назначении Хацкевича на пост главного тренера команды

Александр Хацкевич назначен главным тренером волгоградского «Ротора». Об этом информирует официальный сайт команды.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что белорусский специалист является одним из фаворитов среди кандидатов на этот пост. Хацкевич приступит к выполнению своих обязанностей 12 января, на первом сборе в Турции. В его штаб войдут старший тренер Максим Шацких, тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик.
Александр Хацкевич ранее работал с минским «Динамо», юношеской и национальной сборными Беларуси, «Витебском», киевским «Динамо», а также в тренерском штабе сборной Украины.
«Ротор» является лидером первенства Футбольной национальной лиги. В активе команды 52 очка в 25 матчах, «Ротор» на один балл опережает московское «Торпедо» и на два — подмосковные «Химки». Следующий матч в рамках чемпионата команда проведёт с «Нефтехимиком». Встреча состоится 9 марта 2020 года.
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