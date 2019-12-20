Зе Луиш нокаутировал игрока ударом ноги в голову. Пострадавшего унесли с поля на носилках

Бывший нападающий московского «Спартака» Зе Луиш, ныне выступающий за «Порту», грубо нарушил правила в матче 1/8 финала Кубка Португалии с «Санта-Кларой», который состоялся вчера, 19 декабря.

В середине первого тайма Зе Луиш случайно нокаутировал полузащитника «Санта-Клары» Нене ударом ноги в голову, когда пытался пробить по мячу. По итогам эпизода форвард «Порту» получил жёлтую карточку. Нене не смог продолжить встречу — его унесли с поля на носилках.

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Матч завершился победой «Порту» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал хавбек «драконов» Сёя Накадзима, отправивший мяч в ворота соперника на 29-й минуте.

Напомним, Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 по 2019 год.