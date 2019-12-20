Холанд прибыл в Манчестер для переговоров с «МЮ»

Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанд сегодня, 20 декабря, прибыл в Манчестер, чтобы обсудить трансфер в «Манчестер Юнайтед». Вместе с 19-летним норвежцем в переговорах участвует его отец Альф-Инге, сообщает Aftenbladet.

На прошлой неделе стало известно, что «Манчестер Юнайтед» является фаворитом в борьбе за Холанда. Конкурентами «красных дьяволов» являются дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Милан».

Главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер работал с Эрлингом, когда возглавлял «Мольде». При 46-летнем специалисте футболист дебютировал за первую команду норвежского клуба.

В нынешнем сезоне Холанд забил 28 мячей и отдал 7 результативных передач в 22 матчах за «Ред Булл Зальцбург» во всех турнирах.