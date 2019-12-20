Гол Азара в ворота сборной России признан лучшим в Бельгии
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар стал автором лучшего гола сборной Бельгии в 2019 году, забитого в ворота национальной команды России в матче отборочного цикла чемпионата Европы—2020 (4:1). Матч состоялся в Санкт-Петербурге 16 ноября. Об этом сообщает официальный «твиттер бельгийской сборной.
Подопечные Роберто Мартинеса заняли первое место в группе I отборочного этапа Евро-2020, набрав 30 очков в 10 матчах. Национальная команда России закончила групповой этап на второй строчке с 24 очками в активе.
Напомним, сборные России и Бельгии попали в одну группу на чемпионате Европы 2020 года. Также соперниками национальной команды России станут Финляндия и Дания.
Календарь матчей плей-офф за выход на чемпионат Европы—2020.
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