Марадона — о потере девственности: я был сверху, а она читала газету

Бывший аргентинский футболист Диего Марадона, ныне возглавляющий команду «Химнасия и Эсгрима», рассказал об интересных событиях из своей жизни.

«Верю ли я в НЛО? Однажды, выпив слишком много, я отсутствовал дома три дня. Когда вернулся, сказал, что пришельцы забрали меня. Я сказал: «Это было похищение, но я не могу вам об этом рассказать».

Когда я потерял девственность? В 13 лет. Это произошло в подвале. Она была старше меня. Я был сверху, а она читала газету», — приводит слова Марадоны The Sun со ссылкой на интервью TyC Sports.

Во время карьеры футболиста Диего выступал за «Боку Хуниорс», «Ньюэллс Олд Бойз», «Севилью», «Наполи», «Барселону» и «Архентинос Хуниорс». Вместе с национальной командой Аргентины форвард стал чемпионом мира в 1986 году.