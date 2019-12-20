Марадона — о потере девственности: я был сверху, а она читала газету

Бывший аргентинский футболист Диего Марадона, ныне возглавляющий команду «Химнасия и Эсгрима», рассказал об интересных событиях из своей жизни.
«Верю ли я в НЛО? Однажды, выпив слишком много, я отсутствовал дома три дня. Когда вернулся, сказал, что пришельцы забрали меня. Я сказал: «Это было похищение, но я не могу вам об этом рассказать».
Когда я потерял девственность? В 13 лет. Это произошло в подвале. Она была старше меня. Я был сверху, а она читала газету», — приводит слова Марадоны The Sun со ссылкой на интервью TyC Sports.
Во время карьеры футболиста Диего выступал за «Боку Хуниорс», «Ньюэллс Олд Бойз», «Севилью», «Наполи», «Барселону» и «Архентинос Хуниорс». Вместе с национальной командой Аргентины форвард стал чемпионом мира в 1986 году.
- 20 декабря 2019
-
14:22
-
14:00
-
13:57
-
13:50
-
13:46
-
13:16
-
13:15
-
13:06
-
12:43
-
12:27
-
12:06
-
12:01
-
11:51
-
11:41
-
11:37
-
11:18
-
11:16
-
10:52
-
10:48
-
10:29
-
10:20
-
10:02
-
09:55
-
09:46
-
09:41
-
09:25
-
09:20
-
09:04
-
08:47
-
04:27
-
03:30
-
03:15
-
01:25
-
01:05
-
00:55