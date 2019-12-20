Борини покинет «Милан» в январе
Агент нападающего «Милана» Фабио Борини Роберто Де Фанти подтвердил, что итальянец покинет клуб в январское трансферное окно.
«Каждый тренер принимает решения самостоятельно. Мы позаботимся о том, чтобы Фабио играл в другом клубе по взаимному согласию сторон. У нас нет недостатка предложений из Англии или Италии. Опыт в клубе был абсолютно положительный, ему не о чем жалеть», — приводит слова Де Фанти Football Italia со ссылкой на Radio Rossonera.
Фабио Борини перешёл в «Милан» летом 2017 года. В текущем сезоне итальянского чемпионата 28-летний футболист принял участие всего в двух матчах и не отметился результативными действиями. «Милан» занимает 10-е место в Серии А, клуб набрал 21 очко в 16 турах.
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