Сроки восстановления Фарфана могут растянуться до мая 2020 года

Врач «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о сроках восстановления нападающего клуба Джефферсона Фарфана.



«У него долгоиграющая проблема — от колена оторвался большой кусок хряща. Он был прооперирован, но чётких сроков восстановления при таких травмах нет. В общей сложности процесс занимает примерно 8-10 месяцев — столько же он лечил аналогичную травму на другой ноге.



У Джеффа неплохой прогресс, допускаем, что на втором-третьем сборе он сможет приступить к тренировкам с командой. При этом есть вероятность, что полностью восстановится он только к маю.



Изменится ли Фарфан после травмы? Многое зависит от него самого, всё-таки он пропустит около года. Ранее он справлялся с такими паузами, к тому же смог вернуться в Европу после выступления на Востоке. Но протестировать его состояние сможем только тогда, когда он полностью восстановится», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

Сёмин — лучший тренер года по версии Федерации спортивных журналистов России