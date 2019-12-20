В манеже «Спартака» прошёл I благотворительный турнир «Чемпионата». Лучшие фото

15 декабря в Москве в манеже Академии ФК «Спартак» в Сокольниках прошёл I благотворительный турнир «Чемпионата» для любительских корпоративных команд. Все собранные средства с турнира пойдут на помощь в организации фондом «Пас в будущее» международного турнира среди мальчиков 2010 года рождения «Кубок Игоря Колыванова».

В соревнованиях под эгидой «Чемпионата» приняли участие 12 команд: «Интерфакс», «Рамблер», «КИВИ», «Главдоставка», «Шенкер», «Железный Феликс», «ВРК-3», «Инлайн Технолоджис», «Шереметьево Безопасность», «РусКлимат», «Дизайн Окно», «Красное Сормово».

По итогам матчей в групповом этапе в золотой плей-офф вышли по две команды из каждой группы.

Финал серебряного плей-офф:

«ВРК-3» – «Дизайн Окно» — 0:1

Матч за 3-е место золотого плей-офф:

«Красное Сормово» – «Шереметьево Безопасность» — 0:2

Финал золотого плей-офф:

«Рамблер» – «РусКлимат» — 0:1

Награждал победителей экс-полузащитник сборной России, двукратный чемпион России, победитель Кубка УЕФА 2005 года Евгений Алдонин.

Спасибо партнёрам турнира за помощь в организации:

— «Сенежская»;

— издательство «Бомбора»;

— «Окко Спорт».

Лучшие кадры с турнира — в фоторепортаже специального фотокорреспондента.