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В манеже «Спартака» прошёл I благотворительный турнир «Чемпионата». Лучшие фото

В манеже «Спартака» прошёл I благотворительный турнир «Чемпионата». Лучшие фото
Футбол / Прочие турниры 0

15 декабря в Москве в манеже Академии ФК «Спартак» в Сокольниках прошёл I благотворительный турнир «Чемпионата» для любительских корпоративных команд. Все собранные средства с турнира пойдут на помощь в организации фондом «Пас в будущее» международного турнира среди мальчиков 2010 года рождения «Кубок Игоря Колыванова».

В соревнованиях под эгидой «Чемпионата» приняли участие 12 команд: «Интерфакс», «Рамблер», «КИВИ», «Главдоставка», «Шенкер», «Железный Феликс», «ВРК-3», «Инлайн Технолоджис», «Шереметьево Безопасность», «РусКлимат», «Дизайн Окно», «Красное Сормово».

По итогам матчей в групповом этапе в золотой плей-офф вышли по две команды из каждой группы.

Финал серебряного плей-офф:
«ВРК-3» – «Дизайн Окно» — 0:1

Матч за 3-е место золотого плей-офф:
«Красное Сормово» – «Шереметьево Безопасность» — 0:2

Финал золотого плей-офф:
«Рамблер» – «РусКлимат» — 0:1

Награждал победителей экс-полузащитник сборной России, двукратный чемпион России, победитель Кубка УЕФА 2005 года Евгений Алдонин.

Спасибо партнёрам турнира за помощь в организации:
— «Сенежская»;
— издательство «Бомбора»;
— «Окко Спорт».

Лучшие кадры с турнира — в фоторепортаже специального фотокорреспондента.

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