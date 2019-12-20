Месси – лучший игрок года по версии The Guardian. Ван Дейк и Мане — в тройке

Британское издание The Guardian на своём сайте опубликовало список 100 лучших игроков 2019 года.



Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим игроком года по версии издания. Второе место занял защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, его одноклубник Садио Мане замкнул эту тройку. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду стал четвёртым.

Напомним, в прошлом сезоне аргентинский футболист уступил эту награду полузащитнику «Реала» Луке Модричу.

Первые 10 строчек рейтинга выглядят таким образом:



1. Лионель Месси («Барселона»)

2. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

3. Садио Мане («Ливерпуль»)

4. Криштиану Роналду («Ювентус»)

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

6. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

7. Роберт Левандовски («Бавария»)

8. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)

9. Алисон Бекер («Ливерпуль»)

10. Френки де Йонг («Барселона»).