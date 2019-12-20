Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано обвенчался с русской женой. Видео

Бывший форвард московского «Спартака» Луис Адриано, ныне выступающий за бразильский клуб «Палмейрас», обвенчался со своей русской женой Екатериной Дорожко.

Адриано и Дорожко познакомились в Москве, когда футболист играл за красно-белых. Пара официально оформила отношения в ноябре 2019 года.

«Сегодня мы венчались. Спасибо моему папе, который был рядом в самый важный момент моей жизни. Луис Адриано навсегда!» — написала Екатерина на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Екатерины Дорожко в «Инстаграме».

Адриано защищал цвета «Спартака» с 2017 по 2019 год. Ранее он играл в «Милане», донецком «Шахтёре» и «Интернасьонале». Контракт 32-летнего нападающего с «Палмейрасом» рассчитан до 30 июня 2023 года.