Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано обвенчался с русской женой. Видео
Бывший форвард московского «Спартака» Луис Адриано, ныне выступающий за бразильский клуб «Палмейрас», обвенчался со своей русской женой Екатериной Дорожко.
Адриано и Дорожко познакомились в Москве, когда футболист играл за красно-белых. Пара официально оформила отношения в ноябре 2019 года.
«Сегодня мы венчались. Спасибо моему папе, который был рядом в самый важный момент моей жизни. Луис Адриано навсегда!» — написала Екатерина на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Екатерины Дорожко в «Инстаграме».
Адриано защищал цвета «Спартака» с 2017 по 2019 год. Ранее он играл в «Милане», донецком «Шахтёре» и «Интернасьонале». Контракт 32-летнего нападающего с «Палмейрасом» рассчитан до 30 июня 2023 года.
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