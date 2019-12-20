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Селихов сможет сыграть за «Спартак» не раньше мая 2020 года

Селихов сможет сыграть за «Спартак» не раньше мая 2020 года
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», вратарь московского «Спартака» Александр Селихов вернётся в общую группу не раньше марта 2020 года. При этом на поле его можно ждать в конце мая следующего года.

Напомним, ранее голкипер «Спартака» перенёс успешную операцию на правом ахилловом сухожилии в Финляндии. По начальной версии врачей сообщалось, что на восстановление Селихову может понадобиться около восьми месяцев. В прошлом сезоне вратарь из-за аналогичной травмы выбыл из строя на такой же срок. В нынешнем сезоне 25-летний Селихов не провёл ни одного матча в Российской Премьер-Лиге.

«Спартак» занимает 10-е место в этом сезоне Российской Премьер-Лиги. Подопечные Доменико Тедеско имеют в активе 22 очка в 19 турах чемпионата.

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