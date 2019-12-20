Селихов сможет сыграть за «Спартак» не раньше мая 2020 года
Как стало известно «Чемпионату», вратарь московского «Спартака» Александр Селихов вернётся в общую группу не раньше марта 2020 года. При этом на поле его можно ждать в конце мая следующего года.
Напомним, ранее голкипер «Спартака» перенёс успешную операцию на правом ахилловом сухожилии в Финляндии. По начальной версии врачей сообщалось, что на восстановление Селихову может понадобиться около восьми месяцев. В прошлом сезоне вратарь из-за аналогичной травмы выбыл из строя на такой же срок. В нынешнем сезоне 25-летний Селихов не провёл ни одного матча в Российской Премьер-Лиге.
«Спартак» занимает 10-е место в этом сезоне Российской Премьер-Лиги. Подопечные Доменико Тедеско имеют в активе 22 очка в 19 турах чемпионата.
Цорн: «Спартак» ни в коем случае не середняк российского футбола
- 20 декабря 2019
-
15:49
-
15:35
-
15:22
-
15:00
-
14:48
-
14:41
-
14:30
-
14:22
-
14:00
-
13:57
-
13:50
-
13:46
-
13:16
-
13:15
-
13:06
-
12:43
-
12:27
-
12:06
-
12:01
-
11:51
-
11:41
-
11:37
-
11:18
-
11:16
-
10:52
-
10:48
-
10:29
-
10:20
-
10:02
-
09:55
-
09:46
-
09:41
-
09:25
-
09:20
-
09:04
Партнерский контент