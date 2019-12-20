Л. Мартинес: Месси так же важен для сборной Аргентины, как и Марадона

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поделился мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси и прокомментировал интерес со стороны каталонского клуба.



«Для нас, аргентинцев, Месси не меньше, чем Марадона. Он лучший игрок в мире, и играть с ним – привилегия для каждого. Было бы приятно и здорово помочь Лионелю выиграть чемпионат мира».



Мне нравится, что такие клубы, как «Барселона», интересуются мной, ведь это показывает, что я упорно работаю, расту и развиваюсь. Но я счастлив в этом клубе. «Интер» – мой дом. Конте помогает мне становиться лучше с каждым днём, он доверяет мне и даёт игровые минуты», – приводит слова Мартинеса Mundo Deportivo со ссылкой на La Repubblica.

Лаутаро Мартинес принял участие в 22 матчах «Интера» во всех соревнованиях в этом сезоне. 22-летний игрок забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи.