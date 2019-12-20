ЦСКА поздравил Бабаева с 20-летием работы в клубе
ЦСКА поздравил генерального директора Романа Бабаева с 20-летием пребывания в московском клубе. Об этом сообщается в официальном «твиттере» команды.
«Армейский» клуб трижды выигрывал Российскую Премьер-Лигу, четыре раза становился обладателем Кубка страны и пять раз выиграл Суперкубок России в период пребывания Бабаева на должности генерального директора ЦСКА.
ЦСКА занимает четвёртое место в этом сезоне в Российской Премьер-Лиги. Подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка в 19 турах чемпионата. Следующий матч московский клуб проведёт с «Уралом». Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» 1 марта 2020 года.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Календарь матчей чемпионата России сезона-2019/20.
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