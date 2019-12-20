В «Зените» рассказали о восстановлении Малкома, Мамманы и Лунёва

Пресс-служба «Зенита» рассказала «Чемпионату» о восстановлении игроков команды Эмануэля Мамманы, Малкома и Андрея Лунёва.
Маммана сейчас восстанавливается в Аргентине с местным физиотерапевтом, при этом программа восстановления контролируется «Зенитом», клуб полностью следит за процессом. Защитник присоединится к команде на первом сборе, но будет проходить этап восстановления и тренироваться по индивидуальной программе.
В «Зените» также рассчитывают, что на первом сборе Малком начнёт тренировки в общей группе, однако на этом этапе всё зависит от состояния футболиста — сейчас динамика восстановления положительная. Форвард восстанавливается у себя дома под присмотром специалиста из «Зенита» и физиотерапевта из Бразилии, клуб принял такое решение ввиду климатических условий в России, которые не позволяют игроку постоянно тренироваться на натуральных полях.
Что касается Лунёва, то вратарь сейчас проводит индивидуальные занятия и процедуры на базе. Он присоединится к команде на первом сборе.
- 20 декабря 2019
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