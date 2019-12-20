Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Артета: я — реалист, поэтому понимаю, что результаты не придут в одночасье

Артета: я — реалист, поэтому понимаю, что результаты не придут в одночасье
Футбол / Англия 0

Новый главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал подписание контракта с лондонским клубом. Для 37-летнего специалиста это будет первый опыт полноценной работы во главе команды — ранее он три с половиной года проработал ассистентом Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

«Это огромная честь. «Арсенал» — один из крупнейших клубов мира. Нам нужно побороться за главные трофеи, что я абсолютно ясно обозначил в своих беседах со Стэном и Джошем Кронке и другими руководителями клуба.

Мы все знаем, что для достижения таких целей нужно проделать большую работу, но я уверен, что мы справимся с этим. Я являюсь реалистом, поэтому понимаю, что этого не произойдёт в одночасье, но в нынешнем составе много талантов, а академия клуба выпускает множество молодых игроков», — цитирует Артету официальный сайт клуба.

Микель Артета возглавил «Арсенал»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019