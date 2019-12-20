Артета: я — реалист, поэтому понимаю, что результаты не придут в одночасье

Новый главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал подписание контракта с лондонским клубом. Для 37-летнего специалиста это будет первый опыт полноценной работы во главе команды — ранее он три с половиной года проработал ассистентом Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
«Это огромная честь. «Арсенал» — один из крупнейших клубов мира. Нам нужно побороться за главные трофеи, что я абсолютно ясно обозначил в своих беседах со Стэном и Джошем Кронке и другими руководителями клуба.
Мы все знаем, что для достижения таких целей нужно проделать большую работу, но я уверен, что мы справимся с этим. Я являюсь реалистом, поэтому понимаю, что этого не произойдёт в одночасье, но в нынешнем составе много талантов, а академия клуба выпускает множество молодых игроков», — цитирует Артету официальный сайт клуба.
- 20 декабря 2019
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