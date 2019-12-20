Гвардиола прокомментировал уход Артеты из «Манчестер Сити» в «Арсенал»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал переход его ассистента Микеля Артеты на пост наставника лондонского «Арсенала».
«Микель был великолепным тренером для «Манчестер Сити». Он был полностью посвящён работе и демонстрировал впечатляющее трудолюбие и знание футбола. Артета внёс большой вклад в достижения клуба в последние годы. Мы все желаем ему удачи в его новой роли. Я уверен, что он готов к ней», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».
Артета вошёл в тренерский штаб Гвардиолы в «Манчестер Сити» летом 2016 года. С тех пор «горожане» дважды становились чемпионами Англии, столько же раз завоёвывали Кубок лиги и Суперкубок страны. Один раз им покорился Кубок Англии.
Артета: я — реалист, поэтому понимаю, что результаты не придут в одночасье
- 20 декабря 2019
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