Гвардиола прокомментировал уход Артеты из «Манчестер Сити» в «Арсенал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал переход его ассистента Микеля Артеты на пост наставника лондонского «Арсенала».



«Микель был великолепным тренером для «Манчестер Сити». Он был полностью посвящён работе и демонстрировал впечатляющее трудолюбие и знание футбола. Артета внёс большой вклад в достижения клуба в последние годы. Мы все желаем ему удачи в его новой роли. Я уверен, что он готов к ней», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».



Артета вошёл в тренерский штаб Гвардиолы в «Манчестер Сити» летом 2016 года. С тех пор «горожане» дважды становились чемпионами Англии, столько же раз завоёвывали Кубок лиги и Суперкубок страны. Один раз им покорился Кубок Англии.

Артета: я — реалист, поэтому понимаю, что результаты не придут в одночасье