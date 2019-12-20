Роджерс: чемпионская гонка в АПЛ ещё не закончена — мы даже половину матчей не сыграли

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс не считает, что чемпионская гонка в английской Премьер-лиге завершена. По итогам 17 туров «Ливерпуль» опережает идущий вторым «Лестер» на 10 очков.
«Перед сезоном никто даже представить не мог, что «Лестер» может оказаться в таком положении. Тем не менее, мы продолжаем верить в проделанную работу, которая приносит результат.
Игроки «Лестера» демонстрируют первоклассное отношение к своему делу. Каждый матч для нас — это новая возможность.
Да, люди могут говорить, что «Ливерпуль» чемпион, но мы не сыграли даже половину туров. Нужно сохранять максимум концентрации и стремиться к качественной игре в каждом матче. Перед нами очень сложный вызов, но это именно то, чего мы хотим», — цитирует Роджерса Sky Sports.
Уже в ближайшее воскресенье, 22 декабря «Лестеру» предстоит выездной матч с «Манчестер Сити», который в турнирной таблице идёт третьим.
- 20 декабря 2019
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