Роджерс: чемпионская гонка в АПЛ ещё не закончена — мы даже половину матчей не сыграли

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс не считает, что чемпионская гонка в английской Премьер-лиге завершена. По итогам 17 туров «Ливерпуль» опережает идущий вторым «Лестер» на 10 очков.



«Перед сезоном никто даже представить не мог, что «Лестер» может оказаться в таком положении. Тем не менее, мы продолжаем верить в проделанную работу, которая приносит результат.



Игроки «Лестера» демонстрируют первоклассное отношение к своему делу. Каждый матч для нас — это новая возможность.



Да, люди могут говорить, что «Ливерпуль» чемпион, но мы не сыграли даже половину туров. Нужно сохранять максимум концентрации и стремиться к качественной игре в каждом матче. Перед нами очень сложный вызов, но это именно то, чего мы хотим», — цитирует Роджерса Sky Sports.



Уже в ближайшее воскресенье, 22 декабря «Лестеру» предстоит выездной матч с «Манчестер Сити», который в турнирной таблице идёт третьим.