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Эмери прокомментировал назначение Артеты на пост главного тренера «Арсенала»

Эмери прокомментировал назначение Артеты на пост главного тренера «Арсенала»
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился мыслями о назначении на его место Микеля Артеты. Напомним, Эмери был уволен за неудовлетворительные результаты в конце ноября.

«Мне нравится выбор «Арсенала», считаю назначение Артеты хорошим решением. Микель долгое время работает в АПЛ, раньше выступал за «канониров», а последние годы работал с Гвардиолой. Думаю, он готов сделать следующий шаг», — цитирует Эмери BBC.

Предыдущие три с половиной года Артета работал в качестве ассистента Пепа Гвардиолы в
«Манчестер Сити». Сегодня 37-летний испанец подписал контракт с «Арсеналом» на три с половиной года.

Свой первый матч во главе «Арсенала» Артета проведёт уже завтра, 21 декабря. Соперником лондонского клуба станет «Эвертон».

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