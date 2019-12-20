Эмери прокомментировал назначение Артеты на пост главного тренера «Арсенала»
Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился мыслями о назначении на его место Микеля Артеты. Напомним, Эмери был уволен за неудовлетворительные результаты в конце ноября.
«Мне нравится выбор «Арсенала», считаю назначение Артеты хорошим решением. Микель долгое время работает в АПЛ, раньше выступал за «канониров», а последние годы работал с Гвардиолой. Думаю, он готов сделать следующий шаг», — цитирует Эмери BBC.
Предыдущие три с половиной года Артета работал в качестве ассистента Пепа Гвардиолы в
«Манчестер Сити». Сегодня 37-летний испанец подписал контракт с «Арсеналом» на три с половиной года.
Свой первый матч во главе «Арсенала» Артета проведёт уже завтра, 21 декабря. Соперником лондонского клуба станет «Эвертон».
Гвардиола прокомментировал уход Артеты из «Манчестер Сити» в «Арсенал»
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