Черышев попал в заявку «Валенсии» впервые с начала ноября
«Валенсия» в своём официальном «твиттере» огласила заявку на предстоящий матч с «Вальядолидом» в 18-м туре испанской Примеры.
В список из 18 футболистов «летучих мышей» вошёл российский полузащитник Денис Черышев, не выходивший на поле с начала ноября из-за травмы бедра, полученной в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Лиллем» (4:1).
Полностью заявка «Валенсии» выглядит так: Доменек, Риверо, Гарай, Паулиста, Гайя, Диакаби, Коста, Эскердо, Васс, Парехо, Кондогбиа, Коклен, Солер, Ферран, Черышев, Вальехо, Родриго, Собрино.
Матч «Вальядолид» – «Валенсия» состоится завтра, 21 декабря, на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Валентином Писарро Гомесом.
- 20 декабря 2019
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