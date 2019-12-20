«Барселона» оштрафована на € 1,5 тыс. за выброшенные мячи на поле во время «эль класико»

Комитет Федерации футбола Испании наказал «Барселону» штрафом в € 1500 за инцидент во время матча Ла Лиги с «Реалом» (0:0). Об этом сообщает AS.



Напомним, на 56-й минуте «эль класико» на поле были выброшены десятки резиновых мячей, символизировавших резиновые пули, которыми испанская полиция обстреливала протестующих во время их предыдущих уличных акций. Перформанс, сопровождавшийся криками «Свобода!», был назван «демократическим цунами».



До и после самого матча в столице Каталонии проходила акция протеста с призывами отделения Каталонии от Испании. В связи с этим матч могли перенести ещё раз, однако местный муниципалитет ограничился усиленными мерами безопасности. В результате столкновений с полицией пострадало более 60 человек.

Сторонники независимости Каталонии выбросили на поле мячи во время «эль класико»