«Мне нравятся женщины». Луиш Фигу опроверг романтические отношения с Пепом Гвардиолой

Бывший футболист «Барселоны», «Реала» и сборной Португалии Луиш Фигу прокомментировал слухи, что во время выступления за каталонский клуб его связывали романтические отношения с одноклубником — Хосепом Гвардиолой.



«Гвардиола был мне отличным другом, он очень-очень мне помогал. Да, мы были соседями по комнате, но ничего большего между нами не было. Мне нравятся женщины», — цитирует экс-футболиста Marca со ссылкой на ICON.



Напомним, Гвардиола в настоящее время — главный тренер английского «Манчестер Сити», тогда как 47-летний Фигу работает в структуре миланского «Интера», в составе которого выступал с 2005 по 2009 год. В составе «Барселоны» Пеп выступал с 1990 по 2001 год, Луиш — с 1995 по 2000 год.