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Моуринью: я на сто процентов предан «Тоттенхэму»

Моуринью: я на сто процентов предан «Тоттенхэму»
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью заявил, что не испытывает излишней сентиментальности накануне матча с бывшим клубом — «Челси».

«Смогу ли совладать с эмоциями перед матчем с прошлым клубом? Да, конечно. Возможно, многие не смогли бы этого сделать, но мне это по силам. Для меня это игра.

Сейчас я на сто процентов предан «Тоттенхэму». И на каждом из этапов карьеры на 100% был предан клубу, в котором работал. У меня никогда не было места для прошлых клубов: им я отдал всё что мог и теперь каждый из них в прошлом.

Именно поэтому матч с «Челси» будет для меня лёгким. Да, будет тяжело из-за того, что «Челси» — сильная команда, но не с эмоциональной точки зрения», — цитирует Моуринью Sky Sports.

Матч «Тоттенхэм» — «Челси» состоится 22 декабря. По итогам 17 туров «Тоттенхэм» — на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. В активе «Челси» на три очка больше и 4-е место.

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