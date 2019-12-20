Моуринью: я на сто процентов предан «Тоттенхэму»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью заявил, что не испытывает излишней сентиментальности накануне матча с бывшим клубом — «Челси».



«Смогу ли совладать с эмоциями перед матчем с прошлым клубом? Да, конечно. Возможно, многие не смогли бы этого сделать, но мне это по силам. Для меня это игра.



Сейчас я на сто процентов предан «Тоттенхэму». И на каждом из этапов карьеры на 100% был предан клубу, в котором работал. У меня никогда не было места для прошлых клубов: им я отдал всё что мог и теперь каждый из них в прошлом.



Именно поэтому матч с «Челси» будет для меня лёгким. Да, будет тяжело из-за того, что «Челси» — сильная команда, но не с эмоциональной точки зрения», — цитирует Моуринью Sky Sports.



Матч «Тоттенхэм» — «Челси» состоится 22 декабря. По итогам 17 туров «Тоттенхэм» — на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. В активе «Челси» на три очка больше и 4-е место.