Зозуля объяснил фотографию на фоне табло со счётом 14:88

Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля объяснил, зачем сделал фотографию на фоне табло, высвечивающего счёт 14:88.
У числа 18 нацистский подтекст: порядковый номер букв инициалов основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера (AH) в латинском алфавите — 1 и 8. У числа 14 аналогичный подтекст, поскольку оно соответствует количеству слов в националистическом лозунге, придуманном в США в прошлом веке. Число 88 в свою очередь обозначает первые буквы приветствия Гитлера — они восьмые в алфавите.
«Мне дали 18-й номер, я его не выбирал. Не знал, что у этого числа политический подтекст, как и 95 процентов людей в мире. В конце матча заметил, что разрыв в счёте получился очень большим. Это привлекло моё внимание, и именно поэтому я сделал те фотографии. Счёт был 14:88», — приводит слова Зозули Marca.
Фото: Социальные сети
Напомним, у Зозули после переезда в Испанию возникли проблемы с местными фанатами, они называют игрока нацистом.
- 20 декабря 2019
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