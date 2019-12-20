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Стадион «Калининград» перешёл в собственность области

Стадион «Калининград» перешёл в собственность области
Футбол / РПЛ 0

Стадион «Калининград» передан из федеральной в государственную собственность Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации это должно было произойти в срок до 1 января 2020 года. Но у нас получилось организовать работу быстрее, поэтому с сегодняшнего дня мы полноправные хозяева стадиона «Калининград», – сообщила заместитель председателя правительства — министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

Стадион «Калининград» — основное наследие чемпионата мира по футболу 2018 года на территории региона, домашняя арена команды «Балтика».

По оценкам экспертов, а также согласно существующему опыту эксплуатации стадиона, содержание спортивного объекта будет составлять около 250 млн рублей в год. При этом софинансирование за счёт федерального бюджета в 2020 году составит большую часть.

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