Стадион «Калининград» перешёл в собственность области

Стадион «Калининград» передан из федеральной в государственную собственность Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации это должно было произойти в срок до 1 января 2020 года. Но у нас получилось организовать работу быстрее, поэтому с сегодняшнего дня мы полноправные хозяева стадиона «Калининград», – сообщила заместитель председателя правительства — министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.
Стадион «Калининград» — основное наследие чемпионата мира по футболу 2018 года на территории региона, домашняя арена команды «Балтика».
По оценкам экспертов, а также согласно существующему опыту эксплуатации стадиона, содержание спортивного объекта будет составлять около 250 млн рублей в год. При этом софинансирование за счёт федерального бюджета в 2020 году составит большую часть.
- 20 декабря 2019
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