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Экс-защитник «Зенита» Гарай может зимой перебраться во Францию

Экс-защитник «Зенита» Гарай может зимой перебраться во Францию
Футбол / Испания 0

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай, известный российским болельщикам по выступлениям за «Зенит», может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на газету Le Progres, в услугах 33-летнего футболиста заинтересован «Лион». Французский клуб рассматривает кандидатуру аргентинца в качестве замены Марсело, у которого испортились отношения с фанатами, и готов приобрести его уже в зимнее трансферное окно. При этом существенно тратиться на переход, вероятно, не придётся, поскольку контракт Эсекьеля с «летучими мышами» истекает летом 2020 года.

Гарай защищает цвета «Валенсии» с 2016 года, а ранее помимо «Зенита» выступал за «Ньюэллс Олд Бойз», «Расинг», «Реал» и «Бенфику». В нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах испанской Примеры, в которых получил две жёлтые карточки.

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