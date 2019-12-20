Экс-защитник «Зенита» Гарай может зимой перебраться во Францию

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай, известный российским болельщикам по выступлениям за «Зенит», может продолжить карьеру во Франции.
Как сообщает Get French Football News со ссылкой на газету Le Progres, в услугах 33-летнего футболиста заинтересован «Лион». Французский клуб рассматривает кандидатуру аргентинца в качестве замены Марсело, у которого испортились отношения с фанатами, и готов приобрести его уже в зимнее трансферное окно. При этом существенно тратиться на переход, вероятно, не придётся, поскольку контракт Эсекьеля с «летучими мышами» истекает летом 2020 года.
Гарай защищает цвета «Валенсии» с 2016 года, а ранее помимо «Зенита» выступал за «Ньюэллс Олд Бойз», «Расинг», «Реал» и «Бенфику». В нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах испанской Примеры, в которых получил две жёлтые карточки.
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