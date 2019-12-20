Зозуля рассказал, зачем сфотографировался с изображением Бандеры
Нападающий «Альбасете» Роман Зозуля объяснил сделанную несколько лет назад фотографию, на которой он позирует на фоне изображения украинского политического деятеля прошлого века Степана Бандеры.
«На фотографии я стою рядом с шарфом, на котором изображено лицо Степана Бандеры, но это лишь из-за того, что мы очень похожи внешне и у нас одинаковые причёски. Я просто обратил на это внимание, ничего больше. Президент Украины описал его как героя страны 10 лет назад», — приводит слова Зозули Marca.
Напомним, у Зозули после переезда в Испанию в 2016 году возникли проблемы с местными фанатами, они называют игрока нацистом. Ранее 30-летний форвард, являющийся воспитанником киевского «Динамо», выступал исключительно на родине.
Зозуля объяснил фотографию на фоне табло со счётом 14:88
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