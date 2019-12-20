Игнашевич приступил к стажировке в «Марселе» и сфотографировался с Виллаш-Боашем

Старший тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прибыл во Францию, где во время зимней паузы в российском футболе проходит стажировку. Выбор экс-защитника ЦСКА пал на «Марсель», которым в настоящее время руководит бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.
Сергей Игнашевич
Фото: https://www.instagram.com/ignashevich4/?hl=ru
Андре Виллаш-Боаш и Сергей Игнашевич
Фото: https://www.instagram.com/ignashevich4/?hl=ru
Фото доступно в «инстаграме» Игнашевича.
«Мы едем туда по приглашению Андре Виллаш-Боаша. Сейчас у него очень сильная команда. «Марсель» находится на втором месте в Лиге 1, и посмотреть на тренировочный процесс такого специалиста будет полезно», — заявлял ранее специалист.
Напомним, перед зимней паузой «Торпедо» занимает 2-е место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) с 51 очком после 25 игр.
Ранее Игнашевич прокомментировал неудачное выступление российских клубов в еврокубках и призвал начать строить в России больше стадионов с раздвигающейся крышей.
- 20 декабря 2019
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