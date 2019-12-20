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Игнашевич приступил к стажировке в «Марселе» и сфотографировался с Виллаш-Боашем

Игнашевич приступил к стажировке в «Марселе» и сфотографировался с Виллаш-Боашем
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Старший тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прибыл во Францию, где во время зимней паузы в российском футболе проходит стажировку. Выбор экс-защитника ЦСКА пал на «Марсель», которым в настоящее время руководит бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.

Сергей Игнашевич

Сергей Игнашевич

Фото: https://www.instagram.com/ignashevich4/?hl=ru

Андре Виллаш-Боаш и Сергей Игнашевич

Андре Виллаш-Боаш и Сергей Игнашевич

Фото: https://www.instagram.com/ignashevich4/?hl=ru

Фото доступно в «инстаграме» Игнашевича.

«Мы едем туда по приглашению Андре Виллаш-Боаша. Сейчас у него очень сильная команда. «Марсель» находится на втором месте в Лиге 1, и посмотреть на тренировочный процесс такого специалиста будет полезно», — заявлял ранее специалист.

Напомним, перед зимней паузой «Торпедо» занимает 2-е место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) с 51 очком после 25 игр.

Ранее Игнашевич прокомментировал неудачное выступление российских клубов в еврокубках и призвал начать строить в России больше стадионов с раздвигающейся крышей.

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