Ушёл из жизни чемпион СССР в составе ЦСКА Юрий Пшеничников

Пресс-служба ЦСКА сообщила в «Твиттере» об уходе из жизни в возрасте 79 лет бывшего вратаря команды Юрия Пшеничникова.



«Выражаем соболезнования родным и близким Юрия Павловича», — говорится в сообщении «армейцев».



Пшеничников защищал цвета ЦСКА с 1968 по 1971 год. В 1968 году он стал обладателем приза «Вратарь года», а в 1970 году завоевал с клубом титул чемпиона СССР.



В ходе карьеры игрока, которая длилась с 1958 по 1972 год, Пшеничников выступал также за «Пахтакор», а с 1966 по 1970 год вызывался в сборную СССР. В 1978 году экс-вратарь начал тренерскую карьеру и в дальнейшем работал в ЦСКА и ряде других клубов. Его последним местом работы было московское «Динамо», которое он покинул в 2007 году.