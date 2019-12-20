Ушёл из жизни чемпион СССР в составе ЦСКА Юрий Пшеничников
Пресс-служба ЦСКА сообщила в «Твиттере» об уходе из жизни в возрасте 79 лет бывшего вратаря команды Юрия Пшеничникова.
«Выражаем соболезнования родным и близким Юрия Павловича», — говорится в сообщении «армейцев».
Пшеничников защищал цвета ЦСКА с 1968 по 1971 год. В 1968 году он стал обладателем приза «Вратарь года», а в 1970 году завоевал с клубом титул чемпиона СССР.
В ходе карьеры игрока, которая длилась с 1958 по 1972 год, Пшеничников выступал также за «Пахтакор», а с 1966 по 1970 год вызывался в сборную СССР. В 1978 году экс-вратарь начал тренерскую карьеру и в дальнейшем работал в ЦСКА и ряде других клубов. Его последним местом работы было московское «Динамо», которое он покинул в 2007 году.
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