Гвардиола: ещё в прошлом сезоне понял, что «Лестер» будет бороться за место в топ-4

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил прогресс «Лестер Сити», который располагается на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
«Ещё в прошлом сезоне после нашего матча с «Лестером» я понял, что они будут бороться за топ-4 в новом году. Как видите, так и происходит.
Они сразу же здорово заиграли после того, как в команду пришёл Роджерс. В этом сезоне они выступают стабильно и выглядят фантастической командой.
У «Лестера» очень качественные игроки атаки и середины поля. В защите у них тоже крепкие ребята, умеющие начать контратаку. В целом «Лестер» способен контролировать игру на всех участках поля.
Впереди ещё много матчей, поэтому наша дистанция от «Ливерпуля» и «Лестера» может измениться буквально за несколько недель, особенно если говорить о рождественском периоде», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Завтра, 21 декабря, «Манчестер Сити» и «Лестер» сыграют в матче 18-го тура АПЛ.
- 20 декабря 2019
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