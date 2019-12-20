Гвардиола: ещё в прошлом сезоне понял, что «Лестер» будет бороться за место в топ-4

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил прогресс «Лестер Сити», который располагается на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.



«Ещё в прошлом сезоне после нашего матча с «Лестером» я понял, что они будут бороться за топ-4 в новом году. Как видите, так и происходит.



Они сразу же здорово заиграли после того, как в команду пришёл Роджерс. В этом сезоне они выступают стабильно и выглядят фантастической командой.



У «Лестера» очень качественные игроки атаки и середины поля. В защите у них тоже крепкие ребята, умеющие начать контратаку. В целом «Лестер» способен контролировать игру на всех участках поля.



Впереди ещё много матчей, поэтому наша дистанция от «Ливерпуля» и «Лестера» может измениться буквально за несколько недель, особенно если говорить о рождественском периоде», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Завтра, 21 декабря, «Манчестер Сити» и «Лестер» сыграют в матче 18-го тура АПЛ.