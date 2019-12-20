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Зинченко пожелал Артете удачи в «Арсенале»

Зинченко пожелал Артете удачи в «Арсенале»
Футбол / Англия 0

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал уход из клуба бывшего ассистента Пепа Гвардиолы Микеля Артеты.

«Хочу сказать большое спасибо этому человеку за то, что он сделал для меня. Я многое взял от Вас, за что сильно благодарен. Просто желаю удачи в новой главе карьеры! Легенда!» — написал Зинченко в своём «инстаграме».

Предыдущие три с половиной года Артета работал в качестве ассистента Пепа Гвардиолы в
«Манчестер Сити». Сегодня 37-летний испанец подписал контракт с «Арсеналом» на три с половиной года. Ранее «Арсеналом» руководил другой испанец — Унаи Эмери.

Свой первый матч во главе «Арсенала» Артета проведёт уже завтра, 21 декабря. Соперником лондонского клуба станет «Эвертон».

Гвардиола прокомментировал уход Артеты из «Манчестер Сити» в «Арсенал»
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