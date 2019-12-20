«Голосующие олени лучше говорящих попугаев!» Сёмин ответил Губерниеву
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин в своём «инстаграме» ответил известному комментатору Дмитрию Губерниеву.
18 декабря стало известно, что федерация спортивных журналистов России выбрала наставника «железнодорожников» лучшим тренером по итогам 2019 года. Губерниев позднее выразил сомнение в правильности выбора, заявив, что «голосовали точно серебряные олени».
«Голосующие олени лучше говорящих попугаев!» — написал в ответ Сёмин.
В этом году «Локомотив» под руководством Сёмина завоевал серебряные медали чемпионата России, а также стал обладателем Кубка страны. После 19 туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги «железнодорожники», набрав 34 очка, занимают пятое место в турнирной таблице.
Губерниев: Сёмин — тренер года в России? Голосовали точно серебряные олени
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