«Голосующие олени лучше говорящих попугаев!» Сёмин ответил Губерниеву

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин в своём «инстаграме» ответил известному комментатору Дмитрию Губерниеву.



18 декабря стало известно, что федерация спортивных журналистов России выбрала наставника «железнодорожников» лучшим тренером по итогам 2019 года. Губерниев позднее выразил сомнение в правильности выбора, заявив, что «голосовали точно серебряные олени».



«Голосующие олени лучше говорящих попугаев!» — написал в ответ Сёмин.

В этом году «Локомотив» под руководством Сёмина завоевал серебряные медали чемпионата России, а также стал обладателем Кубка страны. После 19 туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги «железнодорожники», набрав 34 очка, занимают пятое место в турнирной таблице.