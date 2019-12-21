Артета рассказал, чему научился у Гвардиолы за время работы в «Манчестер Сити»

Новый главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился знаниями, которые приобрёл в ходе работы в штабе наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
«В первую очередь я узнал, что нельзя жалеть себя, нужно быть последовательным и каждый день соответствовать культуре клуба, чтобы создавать менталитет победителя. Поддерживать его даже сложнее, так что важен каждый день и каждое действие.
Работоспособность Гвардиолы невероятна, он потрясающе вдохновляет людей. Для меня секрет успешной работы заключается в том, что игроки и тренеры должны верить в то, что пытаются создать. Необходимо уметь передавать это так, чтобы люди понимали. Когда тебе это удаётся, тогда команда объединяется и становится сильнее», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».
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